ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву данные о военных объектах

ФСБ задержала жителя Крыма, который передавал Главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины данные о военных объектах и средствах ПВО в регионе, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастолполю.
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