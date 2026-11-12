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DeFi Development увеличила запасы SOL на 12%

DeFi Development увеличила запасы SOL на 12%

DeFi Development Corp за прошлую неделю купила около 22 070 SOL и их эквивалентов, увеличив общий объем своих запасов примерно до 2,59 млн.

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