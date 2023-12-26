Итоги 2023 года для рынка онлайн-кинотеатров России: главные тренды и прогнозы на 2024

Рост рынка ОТТ Несмотря на уход мейджоров и исключение из библиотек видеосервисов части излюбленного и традиционно популярного голливудского контента, российские пользователи не отказываются от подписок на онлайн-кинотеатры и даже готовы платить больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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