Профессор Никишина: шопоголизм связан с развитием алкоголизма, особенно у женщин

Шопоголизм часто связан с развитием алкогольной зависимости, особенно у женщин, рассказала "Газете.Ru" доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Пироговского Университета Вера Никишина.
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