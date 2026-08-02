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Газета.ру

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Профессор Никишина: шопоголизм связан с развитием алкоголизма, особенно у женщин

Профессор Никишина: шопоголизм связан с развитием алкоголизма, особенно у женщин

Шопоголизм часто связан с развитием алкогольной зависимости, особенно у женщин, рассказала "Газете.Ru" доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Пироговского Университета Вера Никишина.

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