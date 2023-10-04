Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В США впервые в истории отправили в отставку спикера Палаты представителей

В США впервые в истории отправили в отставку спикера Палаты представителей

Конгрессмены в США впервые в истории отстранили от должности спикера Палаты представителей. Республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку по итогам голосования, за его уход высказались 216 конгрессменов, против – 210, передает Bloomberg.

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