Глава бывшего Генерального управления социальной помощи и защиты семьи Бельц задержана

Сотрудники НЦБК и прокуроры задержали главу бывшего Генерального управления социальной помощи и защиты семьи Бельц по делу, по которому расследуется коррупционная схема, заключающаяся в лишении имущества некоторых социально уязвимых лиц.
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