Лимитированный парфюм The Checkmate представили на Dubai Airshow 2021

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС попробовал выпущенный специально для Dubai Airshow 2021 парфюм "The Checkmate", названный в честь новейшего российского однодвигательного истребителя, впервые представляемого за рубежом на выставке.
ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС попробовал выпущенный специально для Dubai Airshow 2021 парфюм "The Checkmate", названный в честь новейшего российского однодвигательного истребителя, впервые представляемого за рубежом на выставке.
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