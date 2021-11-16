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Лимитированный парфюм The Checkmate представили на Dubai Airshow 2021

Лимитированный парфюм The Checkmate представили на Dubai Airshow 2021

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС попробовал выпущенный специально для Dubai Airshow 2021 парфюм "The Checkmate", названный в честь новейшего российского однодвигательного истребителя,  впервые представляемого за рубежом на выставке.

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