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Спорт Уик-Энд

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Радимов резко отреагировал на хейт в адрес сына Соболева. Не можем согласиться с Владиславом лишь в одном

Радимов резко отреагировал на хейт в адрес сына Соболева. Не можем согласиться с Владиславом лишь в одном

Девятилетний сын игрока «Зенита» Александра Соболева поступил в академию «Зенита». Казалось бы, невинная информация и даже повод для радости, что закладывается основа преемственности поколений в петербургской футбольной команде.

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