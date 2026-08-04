Радимов резко отреагировал на хейт в адрес сына Соболева. Не можем согласиться с Владиславом лишь в одном

Девятилетний сын игрока «Зенита» Александра Соболева поступил в академию «Зенита». Казалось бы, невинная информация и даже повод для радости, что закладывается основа преемственности поколений в петербургской футбольной команде.
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