Названы причины роста цены на молоко Ирэн ОрлонскаяВ Генпрокуратуре России сообщили о том, что производители молочной продукции, такие как «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк», уже вернули цены на молоко к прежним уровням, не дожидаясь завершения проверки прокуратуры.
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