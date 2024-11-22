Названы причины роста цены на молоко Ирэн ОрлонскаяВ Генпрокуратуре России сообщили о том, что производители молочной продукции, такие как «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк», уже вернули цены на молоко к прежним уровням, не дожидаясь завершения проверки прокуратуры.