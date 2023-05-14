Медвежий угол

37 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    "кто прав - Бастрыкин или Костин?" - ОБОИ ПРАВЫ , НО КАЖДЫЙ СО СВОИХ ПОЗИЦИЙ ...!                                    ...Бастрыкин предлож...
  • роман романыч
    костин надеется отхватить огромный кусок за счет денег банка ВТББастрыкин предлож...
  • КУАТ
    Заклюют за такой ответ.Когда рванёт мигр...

Когда рванёт мигрантская бомба

Когда рванёт мигрантская бомба

Не для кого не является секретом то что почти 17 миллионов мигрантов различных национальностей находящихся сейчас в России представляют для нашего государства и наших граждан весьма серьёзную угрозу и повышают степень социальной напряжённости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх