Когда рванёт мигрантская бомба

Не для кого не является секретом то что почти 17 миллионов мигрантов различных национальностей находящихся сейчас в России представляют для нашего государства и наших граждан весьма серьёзную угрозу и повышают степень социальной напряжённости.
Не для кого не является секретом то что почти 17 миллионов мигрантов различных национальностей находящихся сейчас в России представляют для нашего государства и наших граждан весьма серьёзную угрозу и повышают степень социальной напряжённости.
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