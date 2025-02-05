Сбербанк предупредил об обмане с «избавлением от долгов»

В интернете на сегодняшний день размещено более 2,5 млн рекламных объявлений с обещаниями избавить граждан от долгов — однако в большинстве своем это непорядочные, а порой и мошеннические практики, предупреждает Сбербанк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии