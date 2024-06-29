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Родители детей из лагеря на Южном Урале заявили о массовом отравлении

Родители детей из лагеря на Южном Урале заявили о массовом отравлении

Родители детей, отдыхающих в детском лагере, принадлежащем ММК, рассказали об отравлении школьников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ДООК «Уральские зори», входящем в социальный блок ММК.

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