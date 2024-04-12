В МИД РФ назвали неприемлемым использование коммерческих спутников в боевых действиях

Использование коммерческих спутников для ведения боевых действий рассматривается Россией как возрастающая угроза, заявил 12 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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