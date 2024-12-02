Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Такие объекты говорят народу и миру о том, что Россия живёт не только СВО, но и уверенно смотрит в будущее несмотря н...Зимовочный компле...
  • Надежда
    Новый анекдот - "безопасность страны 404"?🤔Мем о безопасност...
  • Игорь Максаков
    Всю эту грязь возле нас надо смыть!Наши войска перер...

Боевое знамя вручили 91-й бригаде МТО в годовщину образования

Боевое знамя вручили 91-й бригаде МТО в годовщину образования

Заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин вручил боевое знамя и выдал грамоту президента РФ сформированной год назад 91-й отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх