Следующая главная цель роста биткоина — $116 652, за которой последует ожидаемый рост более чем на 20% до $165 745

Криптопространство может показаться потрясенным после падения биткоина с $98 000 обратно до ценового диапазона $96 000, но опытные аналитики остаются такими же оптимистичными, как и в случае с первой криптовалютой, которая достигнет большего ATH в ближайшие недели.
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