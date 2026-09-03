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Аронова рассказала о мошенниках, которые используют ее фото после похудения

Аронова рассказала о мошенниках, которые используют ее фото после похудения

Группа аферистов создала в социальных сетях фальшивую страницу Марии Ароновой. Они каким-то образом получили верификацию и начали зарабатывать деньги, рассказала артистка в беседе с Super.

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