Неспешный разговор

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"Одна на Двоих" РУССКИЕ МЕЛОДРАМЫ

"Одна на Двоих" РУССКИЕ МЕЛОДРАМЫ

С ранних лет Оля и Петя были неразлучны: вместе пережили смерть родителей, вместе росли в детском доме… Повзрослев и осознав, что их судьба «Одна на двоих», ребята решили пожениться и уже начали планировать свадьбу, когда на горизонте появился Илья.

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