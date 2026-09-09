Царьград
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Царьград

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Кемерово: +27°C в пятницу сменится дождями к воскресенью

Кемерово: +27°C в пятницу сменится дождями к воскресенью

Синоптики представили прогноз для Кемерова на период с 11 по 13 сентября. После тёплых дней характер погоды в городе начнёт меняться.

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