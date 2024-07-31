Аршавин высказался о победе «Зенита» над «Факелом» в Кубке России

Петербургская команда обыграла соперника со счетом 3:0 Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о победе петербургского клуба в матче Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии