От золотой ванны до детектора призраков: на что селебы готовы спускать безумные деньги

Самые странные и дорогие покупки, на которые тратили деньги звезды. Когда на банковском счете скапливаются миллионы долларов, обычные человеческие желания теряют актуальность.
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