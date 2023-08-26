Политнавигатор Сербия поддержит украинских неонацистов в борьбе против России и будет высылать бандеровцам материальную помощь.
Премьер-министр Сербии пообещала материальную поддержку укронацистам
Комментарии
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Александр Хироников
Не надо про народ так.
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6 час.
ИЦ
Ирина Цибизова
Это не сербы. Не надо забывать, кто такая Брнабич и где она училась. Одна из знаменитых американских методик - смена руководства страны на своих ставленников. Только по-прежнему сомневаюсь в совместимости Косовского завета с европейскими "ценностями". А сторонники евроинтеграции делают все возможное, чтобы вытравить и память о Косовском завете.
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4 час.
macs Mike
западная пропаганда в лучшем виде, печально, сколько людей продадут свою душу злому доллару. даже их собственные матери и дети выставлены на продажу. erdogan the Er/"dog"/an
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1 час.
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