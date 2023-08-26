ИЦ

Ирина Цибизова

Это не сербы. Не надо забывать, кто такая Брнабич и где она училась. Одна из знаменитых американских методик - смена руководства страны на своих ставленников. Только по-прежнему сомневаюсь в совместимости Косовского завета с европейскими "ценностями". А сторонники евроинтеграции делают все возможное, чтобы вытравить и память о Косовском завете.