Федеральная служба охраны закупила партию кроссоверов Haval M6

В Москве замечена целая серия «шестёрок» с номерами е***кх 177 региона в разных сотнях. Все машины идентичны: чёрный кузов, одинаковые рамки столичного дилера, быстросъёмные крепления, тонировка задней полусферы, на некоторых есть проблесковые маяки синего цвета.
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