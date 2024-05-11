Федеральная служба охраны закупила партию кроссоверов Haval M6

В Москве замечена целая серия «шестёрок» с номерами е***кх 177 региона в разных сотнях. Все машины идентичны: чёрный кузов, одинаковые рамки столичного дилера, быстросъёмные крепления, тонировка задней полусферы, на некоторых есть проблесковые маяки синего цвета.