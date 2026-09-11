Затягивание войны и нежелание украинского режима идти на компромиссы с Россией приводят к тому, что условия мира для Украины становятся все хуже и хуже, и скоро дойдут до требования безоговорочной капитуляции.
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