AC: Вашингтону стоит разбросать деньги над Америкой вместо помощи Украине

Экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу в публикации для American Conservative, говоря о помощи украинского конфликта американской экономике, заявил, что Вашингтон может с большим эффектом попросту разбросать деньги над Америкой.
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