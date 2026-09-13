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Регион 29

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В «Малиновке» проведут чемпионат Архангельской области по лыжероллерам

В «Малиновке» проведут чемпионат Архангельской области по лыжероллерам

С 24 по 28 сентября спортсмены поборются за медали чемпионата и первенства региона, а 29 сентября состоится открытый чемпионат по кроссу.

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