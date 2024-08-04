BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины большого количества ресурсов

Операция по «захвату» Крыма потребует от Украины огромного количества ресурсов. Причем, речь идет не только о личном составе, но и техническом оснащении, передает РИА Новости со ссылкой на материал Business Insider.
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