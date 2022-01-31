В Ленобласти зарезали пограничника

В Выборге зарезали пограничника на улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». Труп молодого мужчины с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен бригадой «скорой помощи» 30 января в 04:40 утра в помещении клуба «Красная поляна» на проспекте Ленина.