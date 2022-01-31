РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ходкевич
    Брехняяя!!!!!!!ВОЗ: Россия вышла...
  • Вовладар Даров
    В России нет короновируса, только ОРВИ!!!ВОЗ: Россия вышла...
  • Сергей Петров
    Нам надо срочно выходить из этой террористической организации. Тогда у нас и коронавирусы исчезнут. ВОЗ надо унитожить.ВОЗ: Россия вышла...

В Ленобласти зарезали пограничника

В Ленобласти зарезали пограничника

В Выборге зарезали пограничника на улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». Труп молодого мужчины с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен бригадой «скорой помощи» 30 января в 04:40 утра в помещении клуба «Красная поляна» на проспекте Ленина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх