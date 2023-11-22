Украина испытывает острую нехватку рабочих рук — Die Welt

С начала СВО в украинском государстве резко снизилось количество экономически активного населения.Немецкая газета Die Welt опубликовала аналитическую статью, в которой говорится о тотальном дефиците рабочих рук в украинской экономике.
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