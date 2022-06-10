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Экономист Колташов: США санкциями против России толкают Европу к самоуничтожению

Экономист Колташов: США санкциями против России толкают Европу к самоуничтожению

Европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем сама Москва. В первую очередь в этом виноваты политики, которые находятся под управлением США и не пытаются помешать самоуничтожению региона, считает экономист Василий Колташов.

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