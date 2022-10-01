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Проверить вентили системы отопления порекомендовали уссурийцам

Проверить вентили системы отопления порекомендовали уссурийцам

В Уссурийске идет активная подготовка к отопительному сезону. Специалисты АО "УПТС" предупредили ИА UssurMedia о дате начала подключения к отоплению.

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