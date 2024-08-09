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Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины атакуют Курскую область, Россия наносит ответный удар

Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины атакуют Курскую область, Россия наносит ответный удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабное наступление на территорию Курской области, но их попытки прорваться через границу были пресечены российскими военными.

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Комментарии
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Святогор Князев
Придурок! В Курскую область затягивается вторая бригада ВСУ! Какие 30 человек? На третьи сутки, уже надо своим мозгом думать, а не пользоваться протезом!
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19 час.
DK
Dmitriy Krestling
Польских пидоров мочить нещадно,да и вообще всех наемников в плен не брать...
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19 час.
Александр Лагуткин
&quot;но их попытки прорваться через границу были пресечены российскими военными&quot;...    Автор ты откуда упал!?  А разгромленная Сунжа!  А расстрелянные мирные жители на дорогах.  А десятки единиц бронетехники, которые, по словам Герасимова, уже уничтожены.    Эта банда уже на российской территории убивает россиян.  Какие попытки!?  &quot;Пресечены&quot;.   Хватит уже врать людям!
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19 час.

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