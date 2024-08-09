Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабное наступление на территорию Курской области, но их попытки прорваться через границу были пресечены российскими военными.
Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины атакуют Курскую область, Россия наносит ответный удар
Комментарии
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Святогор Князев
Придурок! В Курскую область затягивается вторая бригада ВСУ! Какие 30 человек? На третьи сутки, уже надо своим мозгом думать, а не пользоваться протезом!
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19 час.
DK
Dmitriy Krestling
Польских пидоров мочить нещадно,да и вообще всех наемников в плен не брать...
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19 час.
Александр Лагуткин
"но их попытки прорваться через границу были пресечены российскими военными"... Автор ты откуда упал!? А разгромленная Сунжа! А расстрелянные мирные жители на дорогах. А десятки единиц бронетехники, которые, по словам Герасимова, уже уничтожены. Эта банда уже на российской территории убивает россиян. Какие попытки!? "Пресечены". Хватит уже врать людям!
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19 час.
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