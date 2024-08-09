Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины атакуют Курскую область, Россия наносит ответный удар

Придурок! В Курскую область затягивается вторая бригада ВСУ! Какие 30 человек? На третьи сутки, уже надо своим мозгом думать, а не пользоваться протезом!

Александр Лагуткин

"но их попытки прорваться через границу были пресечены российскими военными"... Автор ты откуда упал!? А разгромленная Сунжа! А расстрелянные мирные жители на дорогах. А десятки единиц бронетехники, которые, по словам Герасимова, уже уничтожены. Эта банда уже на российской территории убивает россиян. Какие попытки!? "Пресечены". Хватит уже врать людям!