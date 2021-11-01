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Эксперты NI: Россия может жестко отреагировать на боевое применение ВСУ дронов Bayraktar

Эксперты NI: Россия может жестко отреагировать на боевое применение ВСУ дронов Bayraktar

Факт первого боевого использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar в Донбассе способен спровоцировать резкую и решительную реакцию России, считает американский военный эксперт Марк Эпископос.

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