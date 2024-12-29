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Le Temps: вторжение ВСУ в Курскую область стало тактической ошибкой Киева

Le Temps: вторжение ВСУ в Курскую область стало тактической ошибкой Киева

Вторжение украинских формирований в приграничные районы Курской области оказалось их тактической ошибкой, так как в Киеве рассчитывали, что из-за этого российские военные оставят свои позиции на восточном фронте.

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