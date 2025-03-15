Советник Эрдогана: темой переговоров по Украине являются 25% её территории

Главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине рассматривается вопрос о 25% территории страны.
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