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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Динамо»: «Шансы на медали – теоретические. Возможно, из‑за этого в игре стало больше взаимодействий и легкости»

В субботу бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре. «Мне кажется, в «Динамо» сейчас царит атмосфера расслабленности и легкости.

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