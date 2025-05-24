Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем славянской письменности и культуры

«Этот праздник напоминает нам о неразрывной исторической связи и культурном единстве славянских народов, подчеркивает актуальность бережного отношения к уникальному историческому, культурному и духовному наследию нашей страны» На протяжении веков славянская азбука, созданная просветителями Кириллом и Мефодием, укрепляла идеи добра и справедливости, способствовала утверждению общечеловеческих ценностей.