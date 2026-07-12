Точка зрения Кажется, мы достигли дна. Нет, даже не так. Мы пробурили это дно, прошли сквозь земную кору и теперь бурим адские котлы, чтобы найти там еще более извращенные способы экономии времени.
Трэш из Пензы! Дама взяла у подруги ребенка-инвалида в аренду, чтобы заправиться на АЗС без очереди
Комментарии
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Стас Гулинов
Варианта два. 1. Все равно придем и привыкнем- на частную заправку за бензом по 150. 2. Не надолго (не навсегда) посади куклу (хорошую куклу) в машину.
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4 н.
Олег Орлов
Просто после Хрущева, наряду с пролетариатом и буржуазией появился новый класс- прощелыги( прощелыга , пройда , пролаз, прощеул- синонимы по словарю Даля) Сегодня он ярый ленинец, завтра , когда контюктура поменялась , кто угодно... Либерал, демократ, , а по сути обычный проходимец...Очень хорошо они мимикрируют...Как Полипов в фильме Вечный Зов...
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4 н.
Sergey Kulikov
от деревни до города все заправки пустые. В городе Газпром работал. Простоял около часа. В канистры не наливают!
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4 н.
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