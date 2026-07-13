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Царьград

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Прокуратура: шесть человек осуждены за махинации с пенсионерами

Прокуратура: шесть человек осуждены за махинации с пенсионерами

В Севастополе группа из шести человек приговорена к срокам от 2,5 до 5,5 лет за мошенничество. Под видом компании "Империя" они обманули 51 пенсионера с марта 2018 по декабрь 2021 года, похитив более 5,8 млн рублей.

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