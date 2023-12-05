Сенатор Шейкин выступил за изменение алгоритм выдачи кредитов в России

Ради борьбы с мошенничеством в России предложат изменить порядок оформления кредитов. Банки в случае принятия поправок обяжут записывать разговоры с клиентами, уточнять у них цель кредита и рассказывать о рисках.
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