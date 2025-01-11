В ФРГ заявили, что НАТО хочет отправить солдат на Украину во время перемирия

Эксперт по международным делам и безопасности Кристиан Меллинг заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки до нескольких сотен тысяч военнослужащих на Украину для обеспечения безопасности в Донецком регионе в случае заключения мирного договора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии