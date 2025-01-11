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В ФРГ заявили, что НАТО хочет отправить солдат на Украину во время перемирия

Эксперт по международным делам и безопасности Кристиан Меллинг заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки до нескольких сотен тысяч военнослужащих на Украину для обеспечения безопасности в Донецком регионе в случае заключения мирного договора.

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