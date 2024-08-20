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Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране

Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране

© Пресс-служба президента Украины На Украине задумались над тем, что обученные в Европе резервы ВСУ скоро закончатся, и тогда для восполнения потерь придется действительно призывать в армию с 18 лет.

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