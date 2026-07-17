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Несекретные материалы

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США начали уничтожать критическую инфраструктуру Ирана

США начали уничтожать критическую инфраструктуру Ирана

Американские войска минувшей ночью продолжили нанесение ударов по объектам на территории Ирана. Как поясняют в командовании CENTCOM, на этот раз ВВС США атаковали объекты критической инфраструктуры Исламской Республики.

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