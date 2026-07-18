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Депутат Журавлев призвал к жестким мерам после ударов ВСУ по складам WB

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ответом России на удары по складам маркетплейса должны стать более жесткие меры в отношении украинского руководства, передает «Лента.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно, очень жестко надо ответить на удары по складам.  Чтобы им  больше неповадно было бить по нашим городам.
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1 м.