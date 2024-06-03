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Во Владивостоке врачи боролись за жизнь ребенка, отравившегося бытовой химией

Во Владивостоке врачи боролись за жизнь ребенка, отравившегося бытовой химией

Во Владивостоке трехлетнему мальчику срочно понадобилось медицинское вмешательство после того, в его организм попала бытовая химия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока».

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