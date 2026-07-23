Володин: принятые законы позволили на 40 % увеличить поступления в бюджет от мигрантов

Налоговые поступления в бюджет от мигрантов, работающих по патенту, в 2025 году выросли на 172 млрд рублей, заявил глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, отчитываясь о результатах работы комитета за созыв.
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