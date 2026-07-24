Звуки желудка помогают оценить здоровье через тест интероцепции кишечника

Бурление в животе — один из самых узнаваемых звуков тела. Мы знаем, что оно означает голод. Но может ли умение «слышать» этот звук — или нет — рассказать что-то о нашем здоровье? Именно этот вопрос задали исследователи Университетского колледжа Лондона в необычном эксперименте, опубликованном в журнале Scientific Reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии