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Губерниев о «Динамо»: «Приглашение Шварца – ошибка. Посмотрим, будут ли они ходить по граблям. Клуб шарахается: то Гусев, то Карпин, то не Карпин»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ошибкой назначение Сандро Шварца главным тренером «Динамо». В первом официальном матче после возвращения немецкого специалиста бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре Альфа-Банк  РПЛ .

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