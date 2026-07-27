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proavto21

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Личный опыт: 29 семейных автомобилей с пробегом до 3 млн рублей, которые я бы рассмотрел в 2026 году

Личный опыт: 29 семейных автомобилей с пробегом до 3 млн рублей, которые я бы рассмотрел в 2026 году

Когда в очередной раз встал вопрос о смене автомобиля, я решила подойти к делу системно. Главное правило, которое я для себя определила: рассматриваем только машины не старше 15 лет, а значит, начиная с 2011 года выпуска.

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