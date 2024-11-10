Два юных калужанина оказались в больнице после того как перевернулись на машине

Вечером 9 ноября в Калужской области перевернулась иномарка, в результате чего два молодых человека оказались в больницеВечером 9 ноября в Калужской области перевернулась иномарка, в результате чего два молодых человека оказались в больнице.
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