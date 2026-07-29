Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 15-летнего мальчика в Десногорском водохранилище

Юноша зашёл в водоём в пляжной зоне купания, не пересекая линию буев, и ушёл под воду Смоленские следователи начали проверку по факту обнаружения тела 15-летнего подростка в акватории Десногорского водохранилища.
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