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Смоленск 2.0

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Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 15-летнего мальчика в Десногорском водохранилище

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 15-летнего мальчика в Десногорском водохранилище

Юноша зашёл в водоём в пляжной зоне купания, не пересекая линию буев, и ушёл под воду Смоленские следователи начали проверку по факту обнаружения тела 15-летнего подростка в акватории Десногорского водохранилища.

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